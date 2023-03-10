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39 минут назад

Собянин: В парке «Яуза» построят велопешеходный мост

Российская Газетаиещё 1

Правительство Москвы утвердило проект строительства велопешеходного моста, связывающего зеленые территории парка "Яуза" - Леоновскую рощу и Свибловские пруды. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: В парке «Яуза» построят велопешеходный мост
Фото: Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыTelegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Переправа длиной 185 метров расположится в подмостовом пространстве МСД и МЦК. Ширина пешеходной и беговой дорожек - 4 метра, велодорожки - 3 метра. Кроме того, обустроят наземный пешеходный переход в районе дома №16 по улице Вильгельма Пика.

Строительство велопешеходного моста является частью проекта создания парка "Яуза" - благоустроенной зеленой территории в поймах рек Яуза и Чермянка длиной свыше 20 километров от МКАД до Ростокинского акведука.

Напомним, в 2016-2022 годы благоустроены 9 участков будущего парка общей площадью 223,8 гектара, вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, "Парк спорта Яуза", "Сад будущего", вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, вдоль Заповедной улицы, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы.

В планах на 2023 году - благоустройство 2 участков - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Планируется так же начать работы по благоустройству участка вдоль Сельскохозяйственной улицы и парка "Ростокинский акведук" с завершением в 2024 году.

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