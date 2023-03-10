Собянин: В парке «Яуза» построят велопешеходный мост

Правительство Москвы утвердило проект строительства велопешеходного моста, связывающего зеленые территории парка "Яуза" - Леоновскую рощу и Свибловские пруды. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы

Переправа длиной 185 метров расположится в подмостовом пространстве МСД и МЦК. Ширина пешеходной и беговой дорожек - 4 метра, велодорожки - 3 метра. Кроме того, обустроят наземный пешеходный переход в районе дома №16 по улице Вильгельма Пика.

Строительство велопешеходного моста является частью проекта создания парка "Яуза" - благоустроенной зеленой территории в поймах рек Яуза и Чермянка длиной свыше 20 километров от МКАД до Ростокинского акведука.

Напомним, в 2016-2022 годы благоустроены 9 участков будущего парка общей площадью 223,8 гектара, вдоль Лазоревого, Чукотского и Тенистого проездов, "Парк спорта Яуза", "Сад будущего", вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, вдоль Заповедной улицы, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, вдоль Северодвинской улицы, от Широкой до Енисейской улицы.