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46 минут назад

В театре Олега Табакова начался капитальный ремонт

Газета.Ruиещё 6

В Московском театре Олега Табакова начался капитальный ремонт. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин.

В театре Олега Табакова начался капитальный ремонт
Фото: ТАССТАСС

Собянин заявил, что после ремонта театр станет более технологичным. В нем появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Также будет улучшена шумоизоляция.

По словам Собянина, планируется полностью обновить помещение, сохранив камерность. В зрительном зале останется 119 мест. При этом в стенах сделают специальные проемы и двери, позволяющие создавать различные сценические эффекты.

"Центром композиции обновленного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. Рядом с ней расположится панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези", - рассказал Собянин.

Ранее актриса Анна Чиповская объяснила уход из Театра Табакова.

Новости Москвы,Общество,Анна Чиповская,Александр Рукавишников,Сергей Собянин,Олег Табаков,
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