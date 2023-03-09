В театре Олега Табакова начался капитальный ремонт

В Московском театре Олега Табакова начался капитальный ремонт. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин.
Собянин заявил, что после ремонта театр станет более технологичным. В нем появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция. Также будет улучшена шумоизоляция.
По словам Собянина, планируется полностью обновить помещение, сохранив камерность. В зрительном зале останется 119 мест. При этом в стенах сделают специальные проемы и двери, позволяющие создавать различные сценические эффекты.
"Центром композиции обновленного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. Рядом с ней расположится панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези", - рассказал Собянин.
Ранее актриса Анна Чиповская объяснила уход из Театра Табакова.