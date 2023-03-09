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1 час назад

Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц и белок в парках

Агентство «Москва»

В марте москвичам следует продолжать приносить еду в кормушки, находящиеся на природных территориях столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц и белок в парках
Фото: ТАССТАСС

«На природных территориях Москвы еще лежит снег, который пока прячет под собой основной корм пернатых. Несмотря на наступление календарной весны, птицы на природных территориях Мосприроды все же нуждаются в подкормке и ждут москвичей с угощениями. <…> Специалисты Мосприроды рекомендуют продолжать подкормку птиц на природных территориях до установления стабильных положительных температур и появления большого количества крупных проталин», - рассказали в пресс-службе.

Там также напомнили о правилах подкормки. «Количество еды не должно быть избыточным. В кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Семена диких трав порадуют щеглов. Синичкам придется по вкусу несоленое сало и семена подсолнечника. Для дятлов и соек главное лакомство - это орехи и желуди. На засушенные ягоды рябины или боярышника пожалуют снегири и дрозды. Воробьи тоже любят семена подсолнечника, а еще - овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что организация ежегодно проводит акцию «Птица-синица» по подкормке пернатых в холодное время года.

«Для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции «Птица-синица - 2023» специалисты Мосприроды и свыше 5 тыс. добровольцев отремонтировали старые или сделали новые - порядка 700 кормушек. Добровольцы позаботились и о корме для птичек и белок: в 2022 и 2023 годах мы собрали более 300 кг злаков, семян подсолнечника, каштанов, желудей и других лакомств», - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.

Новости Москвы,Вера Струкова,
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