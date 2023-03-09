Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц и белок в парках

«На природных территориях Москвы еще лежит снег, который пока прячет под собой основной корм пернатых. Несмотря на наступление календарной весны, птицы на природных территориях Мосприроды все же нуждаются в подкормке и ждут москвичей с угощениями. <…> Специалисты Мосприроды рекомендуют продолжать подкормку птиц на природных территориях до установления стабильных положительных температур и появления большого количества крупных проталин», - рассказали в пресс-службе.

Там также напомнили о правилах подкормки. «Количество еды не должно быть избыточным. В кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Семена диких трав порадуют щеглов. Синичкам придется по вкусу несоленое сало и семена подсолнечника. Для дятлов и соек главное лакомство - это орехи и желуди. На засушенные ягоды рябины или боярышника пожалуют снегири и дрозды. Воробьи тоже любят семена подсолнечника, а еще - овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль», - отметили в пресс-службе.