Москвичей попросили продолжать подкармливать птиц и белок в парках

В марте москвичам следует продолжать приносить еду в кормушки, находящиеся на природных территориях столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«На природных территориях Москвы еще лежит снег, который пока прячет под собой основной корм пернатых. Несмотря на наступление календарной весны, птицы на природных территориях Мосприроды все же нуждаются в подкормке и ждут москвичей с угощениями. <…> Специалисты Мосприроды рекомендуют продолжать подкормку птиц на природных территориях до установления стабильных положительных температур и появления большого количества крупных проталин», - рассказали в пресс-службе.
Там также напомнили о правилах подкормки. «Количество еды не должно быть избыточным. В кормушки стоит класть только свежие, неиспорченные продукты. Семена диких трав порадуют щеглов. Синичкам придется по вкусу несоленое сало и семена подсолнечника. Для дятлов и соек главное лакомство - это орехи и желуди. На засушенные ягоды рябины или боярышника пожалуют снегири и дрозды. Воробьи тоже любят семена подсолнечника, а еще - овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Специалисты Мосприроды напоминают, что всем птицам вредны любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль», - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что организация ежегодно проводит акцию «Птица-синица» по подкормке пернатых в холодное время года.
«Для того, чтобы птицам и белкам было комфортно в холодное время года на природных территориях Москвы, в рамках акции «Птица-синица - 2023» специалисты Мосприроды и свыше 5 тыс. добровольцев отремонтировали старые или сделали новые - порядка 700 кормушек. Добровольцы позаботились и о корме для птичек и белок: в 2022 и 2023 годах мы собрали более 300 кг злаков, семян подсолнечника, каштанов, желудей и других лакомств», - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.