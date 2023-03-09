В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
54 минуты назад

Собянин заявил, что южный участок МСД улучшит транспортную доступность 22 районов

ТАССиещё 6

Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) обеспечит лучшую транспортную доступность 22 районов столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортную доступность 22 районов
Фото: ТАССТАСС

"Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является южное направление Московского скоростного диаметра. Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", - сказал Собянин в ходе осмотра хода строительства Южного участка МСД.

"Ключевым звеном этого проекта является пересечение Волгоградки, это практически одни эстакады, по сути дела, сложнейшая транспортная развязка", - отметил мэр.

В свою очередь генеральный директор акционерного общества "Дороги и мосты" Алексей Крапивин добавил, что работы по строительству участка идут хорошо. "У нас участок дорог - 10,4 км, искусственных сооружений - 4 км, по основному ходу - 1,5 км, съезды - 2,5 км. Благодаря слаженной работе с городскими службами на сегодняшний день мы полностью в графике и надеемся, что раньше срока, в сентябре, объект будет полностью завершен", - сказал Крапивин.

Собянин подчеркнул, что это важно, потому что в столице должны синхронно запустить все участки и соединить основной ход МСД с южным направлением.

"Это даст большой эффект для транспортной ситуации в городе. Москвичи ждут окончания работ", - заявил мэр.

О строительстве

Строящийся Южный участок МСД соединит крупные автомобильные магистрали города - шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в новую Москву через магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Протяженность Южного участка МСД составит 28 км. В настоящее время строительная готовность Южного участка МСД составляет 68%.

Новости Москвы,Алексей Крапивин,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий