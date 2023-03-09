Собянин: южный участок МСД улучшит транспортную доступность 22 районов

"Самым главным мегапроектом в области дорожного строительства в Москве в этом году является южное направление Московского скоростного диаметра. Это участок, который соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Важнейший участок, который будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районов Москвы", - сказал Собянин в ходе осмотра хода строительства Южного участка МСД.

В свою очередь генеральный директор акционерного общества "Дороги и мосты" Алексей Крапивин добавил, что работы по строительству участка идут хорошо. "У нас участок дорог - 10,4 км, искусственных сооружений - 4 км, по основному ходу - 1,5 км, съезды - 2,5 км. Благодаря слаженной работе с городскими службами на сегодняшний день мы полностью в графике и надеемся, что раньше срока, в сентябре, объект будет полностью завершен", - сказал Крапивин.