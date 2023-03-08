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26 минут назад

Сергей Собянин: В амбулаториях Москвы заработал Цифровой паспорт

Вечерняя Москваиещё 1

Цифровой паспорт заработал во всех амбулаториях столицы. Об этом в среду, 8 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: в амбулаториях Москвы заработал "Цифровой паспорт"
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов, — пояснил глава города.

В паспорте собраны аналитические данные о работе и качестве оказания медицинской помощи в учреждении. Кроме того, в сервисе имеется сводная статистика по пациентам: по полу и возрасту, отклонениям в лабораторных исследованиях и наличию группы инвалидности.

При этом все данные доступны как врачам, так и пациентам, заключил Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, благодаря подключению столичных роддомов к ЕМИАС информация о новорожденных детях стала быстрее передаваться в поликлиники. Кроме того, интеграция системы позволяет автоматически заполнять часть сведений из патронажных документов.

Также Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а реконструкция закончится в 124 поликлиниках.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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