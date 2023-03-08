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52 минуты назад

Метеоролог Леус сообщил о самой низкой температуре в Москве с начала марта

Вечерняя Москва

В среду, 8 марта, в столице зафиксирована самая низкая температура с начала месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— По данным на 6 часов утра минимальная температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до минус 10 градусов — это самый низкий показатель с начала календарной весны, — рассказал он.

В подмосковном Клину были зафиксированы самые крепкие морозы в минус 16 градусов, а на метеостанции Балчуг в центре столицы было всего пять градусов мороза. При этом в ближайшие пару часов температура воздуха в московском регионе может еще немного понизиться, заключил Леус в своем Telegram-канале.

В Гидрометцентре сообщили, что всю текущую неделю, 6–12 марта, в Московском регионе будет сохраняться зимний характер погоды. В первой половине недели москвичей ожидают морозы до минус 8–10 градусов ночью, а днем температура воздуха составит около нуля градусов.

Метеорологическая весна придет в столичный регион во второй декаде марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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