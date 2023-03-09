В метро Москвы прокомментировали сообщения о закрытии ответвления БКЛ

Один из перспективных вариантов развития рельсового каркаса в Москве предполагает наличие ответвления Большой кольцевой линии (БКЛ) на Деловой центр в состав Рублево-Архангельской линии, однако план пока не готов. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

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"План производства работ еще не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках изменения режима работы станций Большой кольцевой линии", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следует придерживаться достоверной информации.

В свою очередь "Коммерсант" со ссылкой на департамент транспорта столицы подчеркнул, что ответвление БКЛ, куда входят станции "Деловой центр" и "Шелепиха", может присоединиться к строящейся Рублево-Архангельской линии.

В ведомстве указали, что такой план заложен в "перспективном варианте развития рельсового каркаса". Департамент также призвал следить только за достоверными сообщениями из официальных источников.

В СМИ начали говорить о том, что в сентябре 2023 года участок БКЛ от Делового центра до Хорошевской могут закрыть сроком на два года. Пресса подчеркивала, что там хотят сделать камеру съездов для перегонов.

Ранее Сергей Собаняни заявил, что новые станции БКЛ пользуются максимальной востребованностью у пассажиров. Он напомнил, что за последние 12 лет в столичном метро открылось 78 новых станций.