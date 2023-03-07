В Москве пройдет фестиваль патриотической песни

Фестиваль состоит из отборочного этапа по видеозаписям и основного очного этапа, который пройдет в Москве. Все произведения, в том числе современные авторские композиции, должны быть исполнены на русском языке и представлять собой песни на тему о России, природе, родной земле и малой Родине. К участию допускаются исполнители академического, эстрадного и народного вокала в возрасте от 18 до 35 лет.