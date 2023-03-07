В Москве пройдет фестиваль патриотической песни

Всероссийский культурный проект Фестиваль патриотической песни пройдет весной. В начале мая в Москве состоится очный этап фестиваля, сообщили в пресс-службе Минкультуры России во вторник.
"Весной 2023 года состоится всероссийский культурный проект - Фестиваль патриотической песни. Очный этап фестиваля состоится 4 мая в формате гала-концерта участников на сцене Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова", - говорится в сообщении.
Фестиваль состоит из отборочного этапа по видеозаписям и основного очного этапа, который пройдет в Москве. Все произведения, в том числе современные авторские композиции, должны быть исполнены на русском языке и представлять собой песни на тему о России, природе, родной земле и малой Родине. К участию допускаются исполнители академического, эстрадного и народного вокала в возрасте от 18 до 35 лет.
Министр культуры Ольга Любимова выразила надежду, что фестиваль откроет зрителям новые имена среди исполнителей. В Минкультуры добавили, что в состав жюри войдут продюсеры, отечественные исполнители, композиторы, преподаватели вокала, а также представители профильных вузов и СМИ.