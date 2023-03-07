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16 минут назад

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Москве продлили до 9 марта

Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до 10:00 четверга, 9 марта. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве продлили «желтый» уровень опасности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Период предупреждения — до 10:00 9 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве» о погоде на этой неделе. По ее словам, период оттепели придется как раз на праздничный день, 8 марта. В этот день в столице ожидаются слабоположительные температуры. После этого москвичей ждут околонулевые температуры, отметила метеоролог.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о зимнем характере погоды на текущей неделе. Он уточнил, что в первой половине текущей недели москвичей ожидают морозы до 8–10 градусов ночью, а днем температура воздуха составит около нуля градусов. В четверг, 9 марта, днем в столице прогнозируется до плюс трех градусов, однако в последующие дни похолодает.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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