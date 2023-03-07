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1 час назад

Москвичи выберут имя для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ

Москва24

Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут принять участие в голосовании за выбор имени для овечки, родившейся на "Городской ферме" на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи выберут имя для овечки с «Городской фермы» на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХПресс-служба ВДНХ

На выбор будут представлены 4 имени: Звездочка, Искорка, Варвара и Жемчужинка. Первое имя символизирует появление на свет овечки в Рождество, второе говорит об ее игривом характере, третье является отсылкой к фильму-сказке "Варвара-краса, длинная коса", четвертое было выбрано из-за маленькой белой отметины на голове животного.

Родителей овечки зовут Ма и Гензель. После рождения овечка сразу встала на ноги. Остальные соседи по домику-овчарне приняли ее хорошо.

Посмотреть на овечку и других животных можно на "Городской ферме" на ВДНХ в будни с 10:30 до 19:00, в выходные – с 10:30 до 20:00.

Недавно на ферме появились новые животные – валлийские козы и лойские овцы. Парнокопытных привезли из подмосковного питомника. Первый вид животных отличается двойным окрасом, второй имеет длинные уши.

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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