В Москве отремонтируют 11 набережных в 2023 году

"В этом году запланировано обновление 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 190 тыс. погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал Бирюков.