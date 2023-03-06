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1 час назад

В Москве отремонтируют 11 набережных в 2023 году

ТАССиещё 2

Одиннадцать набережных отремонтируют в Москве в этом году, сообщил ТАСС в понедельник заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве отремонтируют 11 набережных в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"В этом году запланировано обновление 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 190 тыс. погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Кожевнической, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных, на участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста.

"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил он.

По словам главы комплекса городского хозяйства, для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

В 2022 году обновили швы гранитной облицовки на четырех столичных набережных: Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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