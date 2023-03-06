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Синоптик рассказал, когда Москва «почувствует дыхание весны»

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что первые признаки наступления весны будут ощущаться в Москве на неделе с 6 по 12 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик рассказал, когда Москва «почувствует дыхание весны»
© РИА Новости

«На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но «дыхание весны» будет иметь место», - заявил синоптик.

Среда, 8 марта, по прогнозу «Фобоса» будет самым ненастным днем недели. Синенков рассказал, что во второй половине дня в среду ожидается «самая сложная, неприятная погода».

В ночь на вторник, 7 мая, в Москве и области будет от минус трех до минус восьми градусов, ожидается небольшой снег и юго-западный ветер с порывами три - восемь метров в секунду. Днем будет от нуля до минус двух.

Ночью 8 марта в столичном регионе похолодает до 6 -11 ниже ноля. К вечеру 8 марта температура вырастет почти на десять градусов: до плюс одного - плюс трех. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

Непогода будет весь день сопровождаться порывистым ветром (пять - десять метров в секунду). Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба.

В четверг и пятницу, 9 и 10 марта, будет временами идти снег, дневные температуры составят от нуля до минус одного градуса, а ночью может похолодать до минус восьми.

В Гидрометцентре РФ ранее предупредили, что на неделе 6-12 марта в Москве возможны ночные морозы до минус 12 градусов. Синоптики рассказали, что на этой неделе в столице также можно ожидать рекорда высоты сугробов.

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