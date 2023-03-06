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19 минут назад

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках накануне 8 Марта

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О девятибалльных пробках накануне 8 Марта предупредил москвичей столичный Дептранс.

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках накануне 8 Марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перед праздником, 6 и 7 марта, будет больше поездок по городу — ожидаем загруженность на дорогах до 9 баллов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе будет примерно на 50-100 тысяч больше машин.

По данным ведомства, движение больше всего будет затруднено на МКАД, ТТК и в центре — рядом с цветочными рынками, кафе, ресторанами и крупными торговыми центрами. Также возможно увеличение времени проезда в 1,5-2 раза вблизи Рижского и Даниловского рынков, ТК «Садовод», площади Киевского вокзала, Комсомольской площади и Совхоза имени Ленина.

Москвичей предупредили, что час пик из-за сокращенного рабочего дня начнется раньше, чем обычно, — в 16:00. Чтобы сэкономить время, горожанам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

8 марта на дорогах станет относительно свободно — ожидается загруженность 4-5 баллов. Затруднения могут возникнуть локально вблизи крупных торговых центров, добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что столичные парковки станут бесплатными на один день. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам, отметил глава города.

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