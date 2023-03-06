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1 час назад

Благотворительная акция «Дари радость на Пасху» стартовала в Москве

Агентство «Москва»

В столице стартовала благотворительная акция «Дари радость на Пасху», она продлится до 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба православной службы помощи «Милосердие».

Благотворительная акция «Дари радость на Пасху» стартовала в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Стартовала акция «Дари радость на Пасху» православной службы помощи «Милосердие», она продлится с 6 марта по 1 мая. В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве. В течение двух недель начиная с Пасхального воскресенья 16 апреля каждому беженцу вручат подарок - небольшой кулич и шоколадное яйцо. Сегодня в штаб приходят около 100 человек в день, поэтому необходимо закупить не менее 1,5 тыс. подарков. Также планируется поздравить с праздником Пасхи около 2 тыс. раненых в госпиталях Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции можно, сделав пожертвование на любую сумму на странице easter.miloserdie.ru.

«Стоимость одного сладкого пасхального набора - 104 руб. Чтобы поздравить всех подопечных проектов службы «Милосердие», нужно приобрести 15 тыс. 925 подарков на сумму 1 млн 656 тыс. 200 руб.», - пояснили в организации.

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