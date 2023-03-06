Благотворительная акция «Дари радость на Пасху» стартовала в Москве

«Стартовала акция «Дари радость на Пасху» православной службы помощи «Милосердие», она продлится с 6 марта по 1 мая. В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве. В течение двух недель начиная с Пасхального воскресенья 16 апреля каждому беженцу вручат подарок - небольшой кулич и шоколадное яйцо. Сегодня в штаб приходят около 100 человек в день, поэтому необходимо закупить не менее 1,5 тыс. подарков. Также планируется поздравить с праздником Пасхи около 2 тыс. раненых в госпиталях Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.