В столице отметили пятилетие проекта «Московское долголетие»

В честь праздника участники проекта продемонстрировали успехи и знания в пятиборье, стали героями уличной фотовыставки и вместе со звездами кино и эстрады снялись в мюзикле «Миссия Долголетие».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Проекту Мэра Москвы «Московское долголетие» исполнилось пять лет. В честь этого события в столице прошло более 50 мероприятий: кулинарные, спортивные, интеллектуальные и творческие состязания, премьера мюзикла «Миссия Долголетие», а также открытие фотовыставки об участниках проекта.

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«За пять лет работы проект Мэра Москвы “Московское долголетие” объединил более полумиллиона горожан старшего поколения. Это большое достижение, которое было бы невозможно без людей, готовых менять жизнь к лучшему, разрушать стереотипы о возрасте, помогать ближним, развивать себя и свой город. В честь первого юбилея в столице было организовано более 50 праздничных мероприятий, на которых все желающие смогли познакомиться с проектом и его достижениями, а около пяти тысяч москвичей “серебряного” возраста взяли на себя роль амбассадоров. Они продемонстрировали свои успехи и знания в соревнованиях, стали героями уличной фотовыставки и снялись в мюзикле “Миссия Долголетие”», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы ВладВладимир Филиппов.

Одним из мероприятий, посвященных пятилетию проекта, стали соревнования «Пятиборье “Московского долголетия”» — уникальный турнир, который объединил в себе интеллектуальные, спортивные, кулинарные и творческие состязания. К соревнованиям подготовились 129 команд из всех районов столицы. Их участники разделились на тематические пятерки: кулинары, спортсмены, артисты и интеллектуалы. В каждом административном округе выбрали тройку победителей (команды, которые в сумме набрали наибольшее количество баллов).

За пять дней участники смогли продемонстрировать, чему они научились на занятиях проекта «Московское долголетие». В интеллектуальной части турнира москвичи старшего поколения быстрее всего справились с заданиями, посвященными Москве. Они отметили, что узнали много новых фактов об истории города благодаря экскурсионным программам проекта.

В четвертый день соревнований состоялся кулинарный батл. Участники представили более 130 блюд здорового питания. На столах были не только диетические салаты, но и горячие блюда, закуски, супы, торты и конфеты. Жюри конкурса оценивало вкус, оригинальность подачи, а также соответствие еды принципам здорового питания. Каждая команда поделилась с гостями рецептами, многие из которых участники узнали на занятиях по правильному питанию и кулинарии «Московского долголетия».

В спортивный день команды прошли эстафету — спортсмены «серебряного» возраста крутили обруч, прыгали через скакалку, бегали на короткую дистанцию. Почти все участники соревнований рассказали, что посещают в проекте сразу несколько спортивных групп.

Завершилось пятиборье творческим конкурсом: команды подготовили танцевальные и вокальные номера, посвященные столице и долголетию.

Конкурсантов поддерживали их друзья по проекту, родные и близкие. Для гостей праздника проводили мастер-классы по танцам, гимнастике, рукоделию, перед зрителями выступали творческие коллективы. Все желающие горожане старшего поколения могли записаться в проект «Московское долголетие».

Кроме того, 1 марта, в день рождения проекта, в сети кинотеатров «Москино» состоялась премьера мюзикла «Миссия Долголетие». Главные роли в картине исполнили звезды проекта в дуэте с известными артистами кино и эстрады Олегом Газмановым, Екатериной Гусевой, Виктором Добронравовым, Александром Серовым, Люсей Чеботиной, ВИА «Самоцветы», Алексеем Гоманом и другими. Танцевальные номера в мюзикле тоже поставили и исполнили участники «Московского долголетия». На премьерный показ пришли более 2,3 тысячи человек.

Также до конца марта все желающие могут познакомиться с историями участников проекта на уличной фотовыставке «Вселенная московского долголетия» на Чистопрудном и Гоголевском бульварах.