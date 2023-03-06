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5 минут назад

Подача заявлений на участие в ОГЭ завершилась в Москве

Вечерняя Москваиещё 5

В столице завершилась подача заявлений на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Департамента образования и науки Андрей Постульгин.

Подача заявлений на участие в ОГЭ завершилась в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Заявления на участие в ОГЭ в 2023 году в Москве подали более 101 тысячи человек. К участию в экзаменах допускаются девятиклассники, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), — сказал он.

Помимо этого, учащимся необходимо иметь зачет за итоговое собеседование по русскому языку. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, подача заявления на ОГЭ после 1 марта возможна лишь при наличии уважительной причины.

В начале февраля в столице подошел к концу цикл пробных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Пробный ЕГЭ позволил школьникам оценить свои силы, а учителям — разделить учеников по группам для специальных практикумов по подготовке к экзаменам.

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