Подача заявлений на участие в ОГЭ завершилась в Москве

В столице завершилась подача заявлений на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Департамента образования и науки Андрей Постульгин.
— Заявления на участие в ОГЭ в 2023 году в Москве подали более 101 тысячи человек. К участию в экзаменах допускаются девятиклассники, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), — сказал он.
Помимо этого, учащимся необходимо иметь зачет за итоговое собеседование по русскому языку. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, подача заявления на ОГЭ после 1 марта возможна лишь при наличии уважительной причины.
В начале февраля в столице подошел к концу цикл пробных Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Пробный ЕГЭ позволил школьникам оценить свои силы, а учителям — разделить учеников по группам для специальных практикумов по подготовке к экзаменам.