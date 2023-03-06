Подача заявлений на участие в ОГЭ завершилась в Москве

— Заявления на участие в ОГЭ в 2023 году в Москве подали более 101 тысячи человек. К участию в экзаменах допускаются девятиклассники, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), — сказал он.