Стало известно, чем карта москвича превосходит зарубежные аналоги

— За счет разнообразия сервисов для миллионов москвичей карта стала настоящим помощником в повседневной жизни. При этом мы работаем над переводом ее в виртуальный формат. А с 2019 года город проактивно предоставляет возможность оформить карту для первоклассников, — рассказал он.

Специалисты Департамента информационных технологий столицы сравнили карту москвича с 21 социальной картой из 13 стран. Исследование показало, что московская карта является одной из самых функциональных. Кроме того, в столице один из самых длинных списков льготных категорий. Уточняется, что только в 2022 году карту москвича оформили около 10 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.