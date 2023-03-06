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1 час назад

Жителям столицы рассказали, чем карта москвича превосходит зарубежные аналоги

Вечерняя Москва

Именная пластиковая карта москвича обладает множеством удобных функций и предоставляет своим владельцам целую экосистему городских услуг. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Стало известно, чем карта москвича превосходит зарубежные аналоги
Фото: mos.ru / Евгений Самаринmos.ru / Евгений Самарин

— За счет разнообразия сервисов для миллионов москвичей карта стала настоящим помощником в повседневной жизни. При этом мы работаем над переводом ее в виртуальный формат. А с 2019 года город проактивно предоставляет возможность оформить карту для первоклассников, — рассказал он.

Специалисты Департамента информационных технологий столицы сравнили карту москвича с 21 социальной картой из 13 стран. Исследование показало, что московская карта является одной из самых функциональных. Кроме того, в столице один из самых длинных списков льготных категорий. Уточняется, что только в 2022 году карту москвича оформили около 10 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Возможность пополнять социальную карту москвича, дающую право на льготный проезд на наземном транспорте, электричке и метро, впервые появилась в приложении «Московский транспорт» в 2019 году — за это время ею воспользовались 150 тысяч раз.

Новости Москвы,Иван Бутурлин,
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