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26 минут назад

Столичные парковки станут бесплатными на один день

Мослента

Столичные парковки на один день в праздник станут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичные парковки станут бесплатными на один день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», — рассказал градоначальник.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам, отметил глава города.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Международный женский день в столице будет пониженное атмосферного давления, ожидается облачная погода и от минус 3 до плюс 2 градусов тепла днем.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Сергей Собянин,
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