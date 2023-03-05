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11 минут назад

Сергей Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ

Вечерняя Москваиещё 2

Новые станции окончательно открывшейся Большой кольцевой линии московского метрополитена оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами, — написал он в своем личном блоге.

Собянин также поделился фотографиями новых станций, которые были сделаны за первые два дня марта.

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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