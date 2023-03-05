Собянин сообщил о максимальной востребованности новых станций БКЛ

Новые станции окончательно открывшейся Большой кольцевой линии московского метрополитена оказались очень востребованными среди пассажиров с первых же часов своей работы. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С первых часов работы новые станции Большой кольцевой линии оказались максимально востребованы пассажирами, — написал он в своем личном блоге.

Собянин также поделился фотографиями новых станций, которые были сделаны за первые два дня марта.

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.