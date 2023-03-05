В парке «Сокольники» открылась фотовыставка «Океан в городе»

В парке культуры и отдыха «Сокольники» открылась фотовыставка «Океан в городе», подготовленная совместно с центром океанографии и морской биологии «Москвариум». Посетители могут увидеть кадры обитателей океанариума и отправиться в подводное путешествие по Мировому океану — посмотреть на южноазиатские и африканские водоемы, коралловые рифы и Амазонку.

«Океан в городе» — серия выставок в парках Москвы и Подмосковья. Каждая экспозиция уникальна и позволяет заглянуть в подводный мир. Посетители могут увидеть больших и маленьких обителей морских глубин, а также пресмыкающихся и водных млекопитающих. Фотографы в своих работах стараются показать, насколько прекрасны и удивительны жители Мирового океана, и напомнить, что они нуждаются в охране и заботе человека.