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19 минут назад

В парке «Сокольники» открылась фотовыставка «Океан в городе»

Mos.ruиещё 1

В парке культуры и отдыха «Сокольники» открылась фотовыставка «Океан в городе», подготовленная совместно с центром океанографии и морской биологии «Москвариум». Посетители могут увидеть кадры обитателей океанариума и отправиться в подводное путешествие по Мировому океану — посмотреть на южноазиатские и африканские водоемы, коралловые рифы и Амазонку.

В парке «Сокольники» открылась фотовыставка «Океан в городе»
Фото: Mos.ruMos.ru

«Океан в городе» — серия выставок в парках Москвы и Подмосковья. Каждая экспозиция уникальна и позволяет заглянуть в подводный мир. Посетители могут увидеть больших и маленьких обителей морских глубин, а также пресмыкающихся и водных млекопитающих. Фотографы в своих работах стараются показать, насколько прекрасны и удивительны жители Мирового океана, и напомнить, что они нуждаются в охране и заботе человека.

Выставку в парке «Сокольники» можно посмотреть до 31 июля.

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