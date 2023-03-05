"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве

Предупреждение об опасной погоде продлили в столичном регионе, москвичей и жителей Подмосковья ожидает гололед. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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Поясняется, что до понедельника, 6 марта, в Москве и Московской области продлевается «желтый» уровень погодной опасности.

«Период предупреждения до 11:00 6 марта. Местами на дорогах гололедица», — уточнили синоптики.

Также оповещение распространено на область