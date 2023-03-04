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14 минут назад

Собянин назвал ключевой принцип развития социнфраструктуры в Москве

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Ключевой принцип развития социнфраструктуры в московских районах назвал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов.

Собянин назвал ключевой принцип развития социнфраструктуры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этот принцип лег в основу развития каждого московского района. В течение года достроим десятки таких объектов. Например, детскую поликлинику в районе Ховрино. Она сможет принять до 320 маленьких пациентов за смену», — написал он.

Кроме того, детская поликлиника откроется в районе Бирюлево Восточное. Ее оснастят более чем 700 единицами современного оборудования.

Особое внимание уделяется и строительству образовательных объектов в столице. Так, у деревни Захарково в районе Кунцево появится школа на 1030 мест. А в деревне Ватутинки на территории Новой Москвы совсем скоро достроят школу-гигант, рассчитанную на 1,2 тысячи учеников. Здесь будет оборудован IT-полигон.

«С развитием социальной инфраструктуры значительно повышается качество проживания в любой зоне столицы», — заключил мэр.

Ранее Собянин перечислил плюсы нового транспортного узла. Речь идет о вокзале «Марьина Роща» МЦД-2, который начал работу в четверг, 2 марта.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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