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21 минуту назад

Реставрация барельефов началась на станции метро «Новокузнецкая»

Агентство «Москва»иещё 2

Реставрация гипсовых барельефов, посвященных Великой Отечественной войне, началась на станции метро «Новокузнецкая». Ранее специалисты провели тестовую расчистку его поверхности на небольшом участке, что позволило разработать методику реставрации всего фриза, а также обнаружить его первоначальный цвет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Реставрация барельефов началась на станции метро «Новокузнецкая»
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Нам досталось самое красивое в мире метро - это не просто транспорт, а настоящий подземный музей. Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали, наша задача - сохранить облик Московского метрополитена для будущих поколений. По поручению Сергея Собянина мы восстанавливаем объекты метрополитена, которые имеют культурное значение. Барельефы на станции «Новокузнецкая» будут расчищены, им вернут первоначальный цвет. Все работы по реставрации пройдут под тщательным надзором департамента культурного наследия Москвы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Поясняется, что работы проводятся в ночные часы без закрытия станции. Они ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения.

«Новокузнецкая» - уникальная станция: она была открыта в составе третьей очереди строительства метро в годы Великой Отечественной войны. Специалисты начали долгожданные работы по возвращению исторического облика барельефов, украшающих перронный зал. Они входят в предмет охраны станции. Ранее специалисты разработали методику реставрации фигурного фриза с изображением эпизодов сражений. Технология успешно применена на части декора. Сейчас реставраторы максимально бережно расчищают поверхность фигурного фриза от краски. Им также предстоит заделать трещины, воссоздать утраченные гипсовые элементы», - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в материале.

Уточняется, что в ходе реставрации рельеф с изображением ордена Отечественной войны тонируют бронзовым колером. В завершение барельефы покроют защитным лаком.

Как дополняется в материале, станция метро «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Над ее обликом трудились выдающиеся архитекторы, инженеры и художники Владимир Гельфрейх, Игорь Рожин, Георгий Мотовилов, Владимир Фролов, Иван Таранов, Надежда Быкова и другие.

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