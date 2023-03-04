Реставрация барельефов началась на станции метро «Новокузнецкая»

«Нам досталось самое красивое в мире метро - это не просто транспорт, а настоящий подземный музей. Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали, наша задача - сохранить облик Московского метрополитена для будущих поколений. По поручению Сергея Собянина мы восстанавливаем объекты метрополитена, которые имеют культурное значение. Барельефы на станции «Новокузнецкая» будут расчищены, им вернут первоначальный цвет. Все работы по реставрации пройдут под тщательным надзором департамента культурного наследия Москвы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.