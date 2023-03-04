В Москве нашли дом с теремом на крыше

Дом с необычными башенками на крыше нашла в Тепличном переулке в столице и показала подписчикам группы «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жительница города. Одна из участниц интернет-сообщества в комментариях под фото дома рассказала, что была в разных его частях и заметила существенную разницу между ними.