В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
33 минуты назад

В Москве нашли дом с теремом на крыше

Мослента

Дом с необычными башенками на крыше нашла в Тепличном переулке в столице и показала подписчикам группы «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жительница города. Одна из участниц интернет-сообщества в комментариях под фото дома рассказала, что была в разных его частях и заметила существенную разницу между ними.

В Москве нашли дом с теремом на крыше
Фото: Яндекс КартыЯндекс Карты

«Это прелесть что такое. Там прямо натуральная "цветовая дифференциация штанов"», — заявила она.

По словам москвички, одна часть дома построена «для очередников и прочих расселенцев»: на этажах длинные коридоры без окон, только двери направо и налево, как в общежитии. А другая часть — это «элитное жилье», она выглядит совершенно иначе.

Многих юзеров впечатлило сделанное автором поста фото.

«Дом неплохой, кирпичный. Башенки смешные», «Снаружи дом прям добротный», — написали они.

«А это что за терем на крыше?» — поинтересовался один из них.

«Похоже на царскую башню на кремлевской стене», — иронично заметили ему в ответ.

«Может, там царь дома и живет?» — продолжил дискуссию другой пользователь сети.

Ранее в Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом. Он находится в Мансуровском переулке.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий