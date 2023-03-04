В подмосковном парке обнаружили снег розового цвета

«Уважаемые посетители, просьба не допускать таких вещей. Лесопарк — не место для удовлетворения личных потребностей, не ваша дача. Как объяснили, так сейчас проводят гендерные вечеринки, на которых объявляют пол будущего ребенка. На снегу и деревьях видны последствия. Так ли это? Или что-то вредное рассыпают?» — спросила соседей горожанка.