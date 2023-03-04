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1 час назад

В подмосковном парке обнаружили снег розового цвета

Мослента

В Подмосковье в Ольгинском парке обнаружили снег розового цвета. Об этом в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте» написала местная жительница.

В подмосковном парке обнаружили снег розового цвета
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Уважаемые посетители, просьба не допускать таких вещей. Лесопарк — не место для удовлетворения личных потребностей, не ваша дача. Как объяснили, так сейчас проводят гендерные вечеринки, на которых объявляют пол будущего ребенка. На снегу и деревьях видны последствия. Так ли это? Или что-то вредное рассыпают?» — спросила соседей горожанка.

Женщина опубликовала серию снимков, на которых видно, что снег на территории в несколько квадратных метров окрашен в розовый цвет. Пигмент остался также и на деревьях.

«Это обряд секты любителей красного сухого. Изгоняли дух полусладкого», «Лучше с желтым снегом в лесопарке боритесь», «Это единорог Пинки Пай туда прилетал», «Красиво же — розовый снег», «Лучше так, чем моча и кал собак повсюду», «Может, дети дымовухой цветной баловались», «Ничего плохого в этом не вижу, лучше боритесь с вывозом мусора в лес и свалками», — высказались подписчики группы.

Ранее москвичи возвели во дворе снежную крепость. Как уточнили администраторы канала, крепость построили жители Коммунарки. Мощную высокую стену дополнили двумя квадратными бойницами и тремя зубцами, украшенными вереницей снежков. Внутри убежища москвичи слепили диван.

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