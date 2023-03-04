Москвичам раскрыли прогноз погоды на 8 марта

Прогноз погоды в Международный женский день, 8 марта, москвичам раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости он отметил, что в этот день в городе ожидается облачная погода.

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«По всему Московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем — ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода», — рассказал метеоролог.

По словам специалиста, в этот день также понизится атмосферное давление, к четвергу оно достигнет 730 миллиметров ртутного столба.