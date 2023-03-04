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37 минут назад

Москвичей предупредили об опасной погоде на выходных

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О «желтом» уровне погодной опасности на выходных москвичей предупредили специалисты Гидрометцентра. По их словам, в городе ожидается низкое атмосферное давление и гололедица.

Москвичей предупредили об опасной погоде на выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Период предупреждения до 8:00 5 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщении о Москве.

Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

В субботу в Москве ожидается от нуля до минус 2 градусов, в воскресенье — минус 1 плюс 1. «Погода теплая, но весна еще явно не пришла, а только стучится. Такая температура на 1,5-2 градуса выше климатической нормы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По его словам, в выходные также ожидается очень низкое атмосферное давление — около 725-730 миллиметров ртутного столба. В связи с этим будет облачная погода со снегом и порывами ветра до 11-15 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении арктических холодов.

Новости Москвы,Мокрый снег,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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