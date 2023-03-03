Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Крюково традиционно относится к самым бюджетным районам Старой Москвы, потому что это эксклав столицы, до центральных районов или до метро нужно добираться электричкой, автобусом или личным автотранспортом. Все самые бюджетные районы Старой Москвы находятся далеко за пределами ТТК, а некоторые даже за МКАД. Показатели динамики за год разнонаправленные, поскольку где-то в проектах были распроданы самые бюджетные лоты, где-то вышли ЖК с более высокой ценой метра, а в каких-то районах застройщики корректировали цены в зависимости от внешних условий», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» ИринИрина Доброхотова.