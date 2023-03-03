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37 минут назад

Крупнейший ТПУ на МЦД-3 в Зеленограде откроют в этом году

ТАСС

Реконструкцию пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 в Зеленограде завершат в этом году. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Крупнейший ТПУ на МЦД-3 в Зеленограде откроют в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все идет по графику, практически уже 60% готовность. Крупнейший [ТПУ, его площадь составляет] практически 15 тыс. кв. м. Из трех новых платформ две уже ввели в эксплуатацию. Старую платформу, где новую будем строить, разобрали полностью, и сейчас там работаем", - доложил мэру замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, уточнив, что работы будут завершены до 15 августа.

По его словам, пригородный вокзал Крюково к моменту запуска МЦД-3 будет полностью собран и введен в эксплуатацию. К этому же сроку под железнодорожными путями будет открыт реконструированный переход.

Новости Москвы,Олег Тони,Сергей Собянин,РЖД,
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