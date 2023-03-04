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36 минут назад

У посольства ФРГ в Москве открылась фотовыставка "Чтобы помнили..."

Российская Газетаиещё 1

Около посольства Федеративной Республики Германия в Москве открылась фотовыставка "Чтобы помнили…". Ее подготовили в рекламно-информационном агентстве "Армия России" Минобороны РФ.

У посольства ФРГ в Москве открылась фотовыставка "Чтобы помнили..."
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На выставке представлены фотографии, отражающие знаковые события времен Великой Отечественной войны. По замыслу ее организаторов, эти снимки напомнят о подвиге советского народа и помогут сохранить историческую правду о самых ожесточенных сражениях ВОВ.

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На кадрах фотохроники запечатлены подлинные освободители Европы от нацизма. Всего в экспозиции, расположенной на улице Мосфильмовская, представлено 28 фото-постеров. Среди них немало известных снимков. Среди них "Объявление о начале войны в Москве 22 июня", "Марш немецких пленных по Москве", "Водруженное Знамя Победы над Рейхстагом", "Подписание генерал-полковником Г.Ю. Штумпфом акта о безоговорочной капитуляции Германии", "Парад Победы на Красной площади и поверженные штандарты гитлеровских войск", "Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками". Но есть немало не столь известных фотографий фронтовой поры.

В Минобороны России рассказали, что за последние два года агентство "Армия России" подготовило более 35 тематических фотовыставок в рамках проекта "Окна мужества". Их провели, в том числе, в Москве, Севастополе и Североморске.

Сотрудники агентства "Армия России" также представили в Госдуме приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества выставку "Непобедимая и легендарная".

Кроме того, тематические выставки фоторабот устраивали в Международном аэропорту "Внуково", на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и за рубежом - в КНР, Вьетнаме, Азербайджане и Беларуси.

Выставки под названиями "Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я... Дети Донбасса", "Родина, которую мы защищаем" размещаются на постоянной основе в Москве на Фрунзенской набережной. А в Санкт-Петербурге на улице Большая Морская жители и гости Северной столицы могут познакомиться выставкой "Победа будет за нами".

Новости Москвы,Минобороны России,Международный аэропорт Внуково,Госдума,
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