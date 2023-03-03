Собянин: Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%

«В Москве производство продуктов питания по итогам прошлого года выросло на 6,1%. Вырос и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. Это стало возможным в том числе благодаря московским мерам поддержки промышленности», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что инвесторам выгодно размещать производства в столице. «Мы предоставляем под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции», - подчеркнул Собянин. Он добавил, что сегодня в столице работают больше 200 производителей пищевой продукции.