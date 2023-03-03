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1 час назад

Собянин: Производство продуктов питания в Москве в 2022 году выросло на 6,1%

Агентство «Москва»иещё 5

Производство продуктов питания в Москве по итогам 2022 года выросло на 6,1%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Москве производство продуктов питания по итогам прошлого года выросло на 6,1%. Вырос и объем продукции, который предприятия поставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных товаров увеличилась на 23%, а мясных - на 4%. Это стало возможным в том числе благодаря московским мерам поддержки промышленности», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что инвесторам выгодно размещать производства в столице. «Мы предоставляем под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции», - подчеркнул Собянин. Он добавил, что сегодня в столице работают больше 200 производителей пищевой продукции.

«Они активно замещают используемое сырье и оборудование на отечественные аналоги, выходят на новые зарубежные рынки и расширяют ассортимент», - написал мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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