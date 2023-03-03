Москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления

О резком снижении атмосферного давления предупредил москвичей в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В субботу давление будет около 730-732 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье показатель будет очень низким, около 725 миллиметров ртутного столба. Такое крайне редко встречается, это примерно на 22-23 миллиметра ртутного столба ниже нормы», — предсказал метеоролог.

По словам Вильфанда, снижение давления будет вызвано «крайне необычным» движением приближающегося к Москве циклона. Он будет перемещается с северо-востока на юго-запад, а обычно характерен перенос воздушных масс с запада на восток.