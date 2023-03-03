В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
35 минут назад

Собянин рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 марта, рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке столицы. Глава города выделил три района — Отрадное, Южное и Северное Медведково, в которых проживают 400 тысяч человек.

Собянин рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей СобянинTelegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— В Москве 125 районов и 21 поселение. За последние годы в каждом из них было реализовано множество проектов, которые повысили качество жизни москвичей, — сказал он.

По словам мэра, в вышеназванных районах уже запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). На текущий момент специалисты реконструируют развязки, а также обустраивают выделенные полосы.

Помимо этого, в Отрадном и Медведкове собираются расселить 18 домов, в которых проживает 3,9 тысячи человек. Также в трех вышеуказанных районах идет строительство новых образовательных комплексов, детских садов и школ, написал Собянин в своем личном блоге.

В конце февраля глава города сообщил, что программа реновации ускорилась в 14 районах столицы. По словам мэра, за год в Москве подобрано 35 стартовых площадок общей площадью более 700 тысяч квадратных метров для строительства нового жилья. Глава города отметил, что всего в программу включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион человек.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий