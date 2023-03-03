Собянин рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 марта, рассказал о благоустройстве районов на северо-востоке столицы. Глава города выделил три района — Отрадное, Южное и Северное Медведково, в которых проживают 400 тысяч человек.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— В Москве 125 районов и 21 поселение. За последние годы в каждом из них было реализовано множество проектов, которые повысили качество жизни москвичей, — сказал он.

По словам мэра, в вышеназванных районах уже запустили пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). На текущий момент специалисты реконструируют развязки, а также обустраивают выделенные полосы.

Помимо этого, в Отрадном и Медведкове собираются расселить 18 домов, в которых проживает 3,9 тысячи человек. Также в трех вышеуказанных районах идет строительство новых образовательных комплексов, детских садов и школ, написал Собянин в своем личном блоге.