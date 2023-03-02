Собянин заявил об открытии станции МЦД-2 "Марьина роща"

Станция МЦД-2 "Марьина роща", открытая в четверг, войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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"Вчера мы запустили важнейший транспортный проект - Большую кольцевую линию метро. Эффект не был бы таким впечатляющим, если бы не тесная взаимосвязь БКЛ со всей транспортной инфраструктурой города. И сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления - наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина роща" МЦД-2", - написал мэр.

По его словам, около 130 тыс. жителей прилегающих районов Марьина роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути.

"У пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро", - добавил Собянин.

Он отметил, что ТПУ "Марина роща" уже сейчас - один из крупнейших в Москве. С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт. При благоустройстве прилегающей территории планируется строительство проезда с велодорожками, новые пешеходные переходы и парковки.