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1 час назад

Собянин заявил об открытии в Москве станции МЦД-2 "Марьина роща"

ТАССиещё 7

Станция МЦД-2 "Марьина роща", открытая в четверг, войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил об открытии станции МЦД-2 "Марьина роща"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера мы запустили важнейший транспортный проект - Большую кольцевую линию метро. Эффект не был бы таким впечатляющим, если бы не тесная взаимосвязь БКЛ со всей транспортной инфраструктурой города. И сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления - наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина роща" МЦД-2", - написал мэр.

По его словам, около 130 тыс. жителей прилегающих районов Марьина роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути.

"У пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро", - добавил Собянин.

Он отметил, что ТПУ "Марина роща" уже сейчас - один из крупнейших в Москве. С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт. При благоустройстве прилегающей территории планируется строительство проезда с велодорожками, новые пешеходные переходы и парковки.

"Марьина роща" МЦД-2 - современный пригородный вокзал, созданный по стандартам московского транспорта. Им будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным группам и пассажирам с детьми. Здесь установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль будет работать и как пешеходный переход между двумя частями района", - заключил мэр.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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