В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
57 минут назад

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в полтора раза за сутки

Мослентаиещё 3

За сутки более чем в полтора раза выросла заболеваемость COVID-19 в Москве, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф» по состоянию на среду, 1 марта. Зафиксировано 3 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось об 1914 заболевших.

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в полтора раза за сутки
Фото: мослентамослента

3493 заболевших COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Москве

За 24 часа в столице скончались 12 человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось об 11 умерших. Всего в столице зарегистрировано 3 421 770 человек, заболевших COVID-19. Общее число умерших с коронавирусной инфекцией достигло 48 217 человек.

Ранее антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 в Москве (3862 заболевших COVID-19 за сутки) был побит 15 февраля. До этого последний раз текущие показатели были превышены 28 сентября 2022 года, когда выявили 4041 зараженного.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий