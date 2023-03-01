Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в полтора раза за сутки

За сутки более чем в полтора раза выросла заболеваемость COVID-19 в Москве, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф» по состоянию на среду, 1 марта. Зафиксировано 3 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось об 1914 заболевших.

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3493 заболевших COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Москве

За 24 часа в столице скончались 12 человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось об 11 умерших. Всего в столице зарегистрировано 3 421 770 человек, заболевших COVID-19. Общее число умерших с коронавирусной инфекцией достигло 48 217 человек.