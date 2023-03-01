Правила проезда на самокатах изменились на ряде улиц в центре Москвы

«С 1 марта меняются правила движения на самокатах. Теперь они считаются транспортным средством с разрешенной скоростью не больше 25 км/ч. Поэтому, чтобы сохранить безопасные условия в пешеходных зонах, с 1 марта меняются правила проезда на самокатах в центре Москвы. Из-за большого количества пешеходов здесь нужны спокойные и безопасные условия движения. Резкие маневры и скорость в пешеходной зоне опасна», - говорится в сообщении.