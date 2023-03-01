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46 минут назад

Правила проезда на самокатах изменились на ряде улиц в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 1

На ряде улиц в центре Москвы с 1 марта изменились правила проезда на самокатах. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Правила проезда на самокатах изменились на ряде улиц в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 марта меняются правила движения на самокатах. Теперь они считаются транспортным средством с разрешенной скоростью не больше 25 км/ч. Поэтому, чтобы сохранить безопасные условия в пешеходных зонах, с 1 марта меняются правила проезда на самокатах в центре Москвы. Из-за большого количества пешеходов здесь нужны спокойные и безопасные условия движения. Резкие маневры и скорость в пешеходной зоне опасна», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прогулочных зонах будет установлен 41 дорожный знак - зачеркнутое красной линией изображение человека на самокате. Ограничения введены между ул. Моховая и Кремлевской набережной, в Александровском саду, на западной стороне Большого Москворецкого моста, на площади Васильевский Спуск, в Ветошном пер., на ул. Никольская и Манежная.

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