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1 час назад

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» переносится

Вечерняя Москва

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» для ряда автобусов будет перенесена. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» переносится
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Изменения затронут автобусы, следующие по маршрутам т14, с604, 86 и 171 в сторону Преображенской площади. Теперь они будут останавливаться за перекрестком.

Теперь все маршруты, следующие в направлении Преображенской площади, будут останавливаться в одном месте, пишет Telegram-канал

«Дептранс.Оперативно». Отмечается, что пересадки на маршруты 716, т32 и т41 станут короче.

В среду, 1 марта, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил об изменении маршрутов транспорта в связи с открытием Большой Кольцевой Линии (БКЛ). По его словам, около 160 тысяч человек смогут комфортно добираться до метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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