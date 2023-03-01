С 1 марта остановка «Преображенская площадь» переносится

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» для ряда автобусов будет перенесена. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Изменения затронут автобусы, следующие по маршрутам т14, с604, 86 и 171 в сторону Преображенской площади. Теперь они будут останавливаться за перекрестком.

Теперь все маршруты, следующие в направлении Преображенской площади, будут останавливаться в одном месте, пишет Telegram-канал

«Дептранс.Оперативно». Отмечается, что пересадки на маршруты 716, т32 и т41 станут короче.