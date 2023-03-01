С 1 марта остановка «Преображенская площадь» переносится

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» для ряда автобусов будет перенесена. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Изменения затронут автобусы, следующие по маршрутам т14, с604, 86 и 171 в сторону Преображенской площади. Теперь они будут останавливаться за перекрестком.
Теперь все маршруты, следующие в направлении Преображенской площади, будут останавливаться в одном месте, пишет Telegram-канал
«Дептранс.Оперативно». Отмечается, что пересадки на маршруты 716, т32 и т41 станут короче.
В среду, 1 марта, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил об изменении маршрутов транспорта в связи с открытием Большой Кольцевой Линии (БКЛ). По его словам, около 160 тысяч человек смогут комфортно добираться до метро.