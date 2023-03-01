Собянин: БКЛ позволит пассажирам экономить до 45 минут в день

Открытие Большой кольцевой линии московского метро позволит пассажирам экономить в пути до 45 минут в день и серьезно улучшит работу транспортной системы город. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска Большой кольцевой линии метро, строительство которой велось 11 лет, а длина составляет 70 км.

«Самое протяженное в мире метрокольцо — 70 км с 31 станцией — построено в рекордно короткий срок. Оно улучшит работу московского метро и всей транспортной системы города», - заявил Сергей Собянин.