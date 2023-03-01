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1 час назад

Собянин: БКЛ позволит пассажирам экономить до 45 минут в день

Алиса Селезнёва

Открытие Большой кольцевой линии московского метро позволит пассажирам экономить в пути до 45 минут в день и серьезно улучшит работу транспортной системы город. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска Большой кольцевой линии метро, строительство которой велось 11 лет, а длина составляет 70 км.

«Самое протяженное в мире метрокольцо — 70 км с 31 станцией — построено в рекордно короткий срок. Оно улучшит работу московского метро и всей транспортной системы города», - заявил Сергей Собянин.

По его словам, благодаря открытию БКЛ будут разгружены кольцевая и радиальные линии метро, МЦК и дороги, а «пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день».

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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