Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья

Ввод Большой кольцевой линии метро позволяет улучшить транспортную ситуацию и сделать более комфортной дорогу для 15 млн жителей Москвы и области. Об этом заявил сегодня на открытии БКЛ мэр столицы Сергей Собянин .

«Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед – вот что значит для Москвы наше новое Большое кольцо», – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, три на МЦК, и восемь на МЦД-1 и МЦД-2. При этом одним из главных преимуществ Большой кольцевой линии станет улучшение «транспортного обслуживание 15 млн жителей» региона.