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1 час назад

Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья

Алиса Селезнёва

Ввод Большой кольцевой линии метро позволяет улучшить транспортную ситуацию и сделать более комфортной дорогу для 15 млн жителей Москвы и области. Об этом заявил сегодня на открытии БКЛ мэр столицы Сергей Собянин.

«Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед – вот что значит для Москвы наше новое Большое кольцо», – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, три на МЦК, и восемь на МЦД-1 и МЦД-2. При этом одним из главных преимуществ Большой кольцевой линии станет улучшение «транспортного обслуживание 15 млн жителей» региона.

«Успешная реализация проекта БКЛ — итог работы всех служб: строительного и транспортного комплексов, комплекса городского хозяйства и, конечно, метростроевцев», - подчеркнул Сергей Собянин.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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