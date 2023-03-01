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1 час назад

Памятник актеру Михаилу Ульянову установят в Москве до конца года

РИА Недвижимостьиещё 1

Памятник актеру Михаилу Ульянову установят в Москве до конца года, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Памятник актеру Ульянову установят в Москве до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Планируем установить памятник до конца 2023 года", - сказал он.

Загрутдинов уточнил, что памятник будет установлен в парке "Михайловский сад" в Замоскворечье, между улицами Бахрушина и Татарская.

Президиум правительства Москвы принял распоряжение, предусматривающее установку монумента в память об Ульянове за счет городского бюджета весной 2020 года. Предполагалось, что памятник установят до конца 2022 года.

Михаил Ульянов - народный артист СССР, актер, режиссер театра и кино, педагог, общественный деятель. Он сыграл несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Среди известных ролей актера - Георгий Жуков ("Освобождение"), Дмитрий Карамазов ("Братья Карамазовы"), Иван Афонин ("Ворошиловский стрелок"). Ульянов ушел из жизни в марте 2007 года.

Новости Москвы,Иван Афонин,Рафик Загрутдинов,Михаил Ульянов,Георгий Жуков,Правительство Москвы,
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