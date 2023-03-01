Памятник актеру Ульянову установят в Москве до конца года

Памятник актеру Михаилу Ульянову установят в Москве до конца года, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Планируем установить памятник до конца 2023 года", - сказал он.

Загрутдинов уточнил, что памятник будет установлен в парке "Михайловский сад" в Замоскворечье, между улицами Бахрушина и Татарская.

Президиум правительства Москвы принял распоряжение, предусматривающее установку монумента в память об Ульянове за счет городского бюджета весной 2020 года. Предполагалось, что памятник установят до конца 2022 года.