В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
22 минуты назад

Тоннельный путепровод на западе Москвы достроен на 80%

Национальная Служба Новостей

Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) практически завершено. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Тоннельный путепровод на западе Москвы достроен на 80%
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыПресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80 процентов завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД», – сообщил он.

По его словам, рабочим осталось уложить защитный бетонный слой и два слоя асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что в одном из технологических помещений разместится насосная станция, обеспечивающая оперативное отведение воды с дороги.

Добавляется, что проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта является самым крупным по масштабу - общая длина путепровода тоннельного типа составляет почти 265 метров, а также по финансовым затратам - инвестиции в строительство составляют порядка 68 млрд рублей.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий