Тоннельный путепровод на западе Москвы достроен на 80%

Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) практически завершено. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80 процентов завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД», – сообщил он.

По его словам, рабочим осталось уложить защитный бетонный слой и два слоя асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что в одном из технологических помещений разместится насосная станция, обеспечивающая оперативное отведение воды с дороги.