На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем и развиваем на городском транспорте самые передовые технологии. Со дня запуска БКЛ мы начинаем тестировать на пяти станциях Большого кольца мобильную сеть 5G, которая позволит нам повысить эффективность и безопасность метро для пассажиров. Эти технологии могут быть использованы для запуска движения беспилотных поездов, диагностики инфраструктуры или подвижного состава, обучения персонала на основе виртуальной и дополненной реальности», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.