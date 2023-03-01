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37 минут назад

Пилотная B2B-сеть 5G заработала на пяти станциях Большой кольцевой линии метро

Агентство «Москва»иещё 29

Пилотная B2B-сеть 5G будет работать на пяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На пяти станциях БКЛ в Москве будет работать пилотная сеть 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня на новых станциях БКЛ в метро заработала пилотная В2В-сеть («бизнес для бизнеса») 5G от МТС - высокоскоростной мобильный интернет на пяти станциях: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», Электрозаводская», «Нижегородская», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что это единственная сегодня рабочая сеть пятого поколения в российском транспорте. 5G обеспечит скорость передачи данных до 1,5 Гбит/c при минимальных задержках сигнала. Также новая сеть может работать с большим количеством устройств без потери скорости и стабильности соединения. В Дептрансе отметили, что планируют привлекать тестировщиков к пилотной B2B-сети 5G.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем и развиваем на городском транспорте самые передовые технологии. Со дня запуска БКЛ мы начинаем тестировать на пяти станциях Большого кольца мобильную сеть 5G, которая позволит нам повысить эффективность и безопасность метро для пассажиров. Эти технологии могут быть использованы для запуска движения беспилотных поездов, диагностики инфраструктуры или подвижного состава, обучения персонала на основе виртуальной и дополненной реальности», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. В эксплуатацию ввели станции «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

Новости Москвы,Наука и техника,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Владимир Путин,МТС,
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