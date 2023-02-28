Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект

"У нас существуют различные фестивали, такие как "Посольские дары", "Цари и музы". Они давно завоевали популярность и нашли своего слушателя. Но в "Музыкальных встречах в Кремле" мы задумали совершенно другой жанр, который не будет приурочен ни к выставочным проектам, ни к историческим датам или личностям. Главное место здесь займет сама музыка в камерном исполнении, которая позволит слушателям погрузиться в особый мир звуков, символов и смыслов и насладиться великолепной акустикой Оружейной палаты. Концерты нового цикла пройдут 14 марта и 7 апреля 2023 года", - сказала Гагарина.