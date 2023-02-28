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1 час назад

Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект

ТАСС

Концерты в рамках нового проекта "Музыкальные встречи в Кремле" пройдут весной 2023 года в Оружейной палате. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас существуют различные фестивали, такие как "Посольские дары", "Цари и музы". Они давно завоевали популярность и нашли своего слушателя. Но в "Музыкальных встречах в Кремле" мы задумали совершенно другой жанр, который не будет приурочен ни к выставочным проектам, ни к историческим датам или личностям. Главное место здесь займет сама музыка в камерном исполнении, которая позволит слушателям погрузиться в особый мир звуков, символов и смыслов и насладиться великолепной акустикой Оружейной палаты. Концерты нового цикла пройдут 14 марта и 7 апреля 2023 года", - сказала Гагарина.

Тема музыкальных встреч - шедевры великих романтиков. 14 марта Государственный квартет имени Бородина и пианист Дмитрий Маслеев исполнят квинтет фа минор для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Иоганнеса Брамса, а также фортепианный квартет ля мажор Антонина Дворжака. 7 апреля состоится сольный концерт Маслеева, на котором прозвучат произведения Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского и других композиторов.

Гагарина отметила, что в этом году проект запускается в тестовом режиме в формате двух концертов. Программа может расшириться в дальнейшем, если "Музыкальные встречи в Кремле" будут пользоваться популярностью у зрителей.

Новости Москвы,Ференц Лист,Модест Мусоргский,Сергей Рахманинов,Елена Гагарина,
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