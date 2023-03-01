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51 минуту назад

Прогноз погоды: Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Москва24иещё 6

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о пониженном атмосферном давлении и умеренном снеге в выходные.

Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"В выходные дни погоду будет определять все-таки область пониженного атмосферного давления. 4 марта мы будем находиться вблизи центра циклона. Практически в течение всего дня будет приниматься небольшой, а днем умеренный снежок", – передает РИА Новости ее слова.

Ночью в городе ожидается от -2 до -4 градусов. Температура в дневное время будет колебаться от 0 до -2 градусов.

В ночь на 5 марта в Москве будет от -1 до -6 градусов, выпадет снег. Днем температура будет меняться в диапазоне от 0 до -5 градусов, осадков станет меньше.

Как отметила эксперт, в этот день изменится направление ветра, он будет юго-западный. По словам Поздняковой, можно рассчитывать на то, что тенденция к потеплению сохранится на следующей неделе. Однако специалист добавила, что после 8 марта температура в ночное время может опуститься до 10–12 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что первая половина весны в Москве будет холодной, а вторая половина апреля и май будут теплее нормы.

Синоптик добавил, что март будет провальный с точки зрения температурного режима, поэтому призвал в ближайшие полтора месяца не надеяться на весну.

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