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1 час назад

Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве

Мослента

Новую «золотую милю» в Москве назвал «Мосленте» частный риелтор Евгений Коноплев. По его словам, несколько лет назад самыми престижными районами в столице были Остоженка и Пречистенка, но сейчас это территория вокруг Патриарших прудов.

Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве
Фото: МослентаМослента

Среди плюсов новой элитной локации Коноплев отметил богатую историю и развитую инфраструктуру. Он добавил, что Патриаршие пруды можно сравнить с некоторыми районами Лиссабона и Мадрида.

943,4 тысячи рублей стоит квадратный метр недвижимости в районе Патриарших прудов

«В таких районах есть все, что нужно людям. Хотите — кофейня, хотите — театр, а надо — магазин. К сожалению, если переместиться обратно на Пречистенку, нас встретит тишина и плотная застройка дорогой недвижимостью», — заявил Коноплев.

Кроме того, риелтор назвал самые непрестижные районы столицы. В первую очередь это Курьяново, Марьино и Борисово.

Новости Москвы,Евгений Коноплев,
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