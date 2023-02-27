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27 минут назад

В Москве вернут кешбэк за оплату проезда картой «Мир»

Никита Бородкин

В Москве снова введут кешбэк за оплату проезда на транспорте картой «Мир». Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт, акция стартует 1 марта и продлится до 30 июня.

В Москве вернут кешбэк за оплату проезда картой «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что при оплате нужной картой жители столицы смогут вернуть 10 рублей с каждой поездки. Акция будет работать в московском метро, МЦК, МЦД-1, МЦД-2 и на всем наземном общественном транспорте.

Для получения кешбэка необходимо загрузить карту «Мир» в один из платежных сервисов для смартфонов на базе Android — Mir Pay, Samsung Pay или SberPay. Сам телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Кроме того, деньги можно будет вернуть и при использовании системы Face Pay в качестве способа оплаты.

Напомним, что в прошлый раз акция по возврату части платы за проезд действовала в столице с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

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