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1 час назад

Масленичные гуляния в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек

RT на русскомиещё 2

Масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.

Масленичные гуляния в Подмосковье посетили более 100 тысяч человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

Самые крупные мероприятия состоялись в 80 парках области. Там прошли мастер-классы, ярмарки и концерты.

В то же время «Радио 1» сообщает, что в парках прошли театрализованные представления, выступления казачьих ансамблей, торжественные шествия и народные гуляния.

Ранее сообщалось, что более чем в 80 парках Московской области 25 и 26 февраля состоялись концерты, мастер-классы, выставки и ярмарки по случаю Масленицы.

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