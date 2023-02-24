Названы проигравшие от замены светильников станции московского метро

Проигравшие от замены светильников станции московского метро названы в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Речь идет об остановках подземки «Завод имени Сталина» (ныне — «Автозаводская») и «Аэропорт».

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По данным администраторов канала, облик обеих станций сильно изменился из-за установки люминесцентных ламп. Так, например, «Аэропорт» стал заметно темнее, когда в 1960-е годы круглые светильники на потолке станции были заменены на простые люстры.

Изначальное оформление станции метро «Автозаводская» также нарушено. Отмечается, что архитектурная особенность станции — анфилада высоких арок — подчеркивалась освещением. По центру сводов были расположены люстры, свет от которых «стекал» вниз по колонам. Теперь лампы установлены иначе, и игры света нет.