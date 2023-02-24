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45 минут назад

«Фруктовый» проект ЖК на западе Москвы восхитил пользователей сети

Мослента

Проект будущего жилого комплекса (ЖК) на Мичуринском проспекте на западе Москвы показали в Telegram-канале «Новости Москвы». Внешний вид будущих построек восхитил пользователей сети.

«Фруктовый» проект ЖК на западе Москвы восхитил пользователей сети
Фото: МослентаМослента

«ЖК на Мичуринском проспекте украсят фруктами. Яркие яблоки, груши и красная вишня должны поднимать настроение», — подписали публикацию администраторы канала.

По проекту высокие стеклянные небоскребы украсят изображениями фруктов и ягод. На первых этажах подразумеваются коммерческие помещения. Архитекторы вдохновились личностью биолога и селекционера Ивана Мичурина, в честь которого назван проспект. Новые дома возведут у станции метро «Мичуринский проспект», которая тоже украшена фруктами.

«Это что-то новенькое», «Прикольно», «Похоже на подарочную коробку, только бантика не хватает», «О придумали для жильцов как отличать соседние одинаковые дома друг от друга», «Красиво. Хочется жить в таком доме», «Всяко лучше серых грязных панелей с захламленными лоджиями и балконами. Из окна зимой приятнее видеть цветные домики», — прокомментировали юзеры.

Ранее стало известно, что спрос на дорогие квартиры в Москве резко сократился. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», продажи в столичных новостройках за 2022 год в целом снизились почти на 19 процентов.

Новости Москвы,Иван Мичурин,
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