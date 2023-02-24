Техпаспорт БТИ после перепланировки москвичи смогут получать быстрее

Получить акт о завершенной перепланировке и техпаспорт БТИ в Москве станет проще и быстрее. Московское государственное бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и Государственная жилищная инспекция столицы (Мосжилинспекция) запустили пилотный проект, в рамках которого специалисты ведомств совместно обследуют квартиры после завершения строительных работ. Это позволит сократить срок получения акта о завершенной перепланировке и подготовки документов технического учета с 20 до 12 рабочих дней. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Механизм совместного обследования включает несколько шагов. После выполнения ремонтных работ заявитель обращается в Мосжилинспекцию, где ему предлагают одновременно с актом о завершенной перепланировке подготовить технический паспорт. При согласии клиент оформляет заказ, а представитель жилищной инспекции совместно со специалистом МосгорБТИ осматривают объект и проверяют соответствие выполненных работ эскизу перепланировки, предоставленной заявителем. Если данные совпадают, Мосжилинспекция направляет в МосгорБТИ акт о завершенной перепланировке помещения, а в техническую документацию вносят актуальные данные. Готовый техпаспорт заявитель получает в МосгорБТИ.
«Пока мы запустили проект в двух округах — ЮАО и ЗАО. Опция доступна для несложных перепланировок, которые оформляются по эскизу, без разработки проектов и технических заключений о безопасности и допустимости работ. Если нововведение будет востребовано, то в будущем будем расширять взаимодействие и распространять опыт на другие округа столицы, а также на более сложные случаи», — рассказал Максим Гаман.
Раньше специалисты Мосжилинспекции и МосгорБТИ обследовали объект последовательно, причем согласование в каждом ведомстве занимало около 10 рабочих дней. Благодаря новому проекту общий срок удалось сократить практически вдвое.
Сегодня в рамках межведомственного взаимодействия уже рассмотрено несколько десятков обращений. Проведенные перепланировки согласованы, а заявители получили актуальные документы технического учета.
«Основной целью сотрудничества является упрощение процедуры согласования проведенной перепланировки и наполнение базы МосгорБТИ актуальными данными. По желанию заказчика наши специалисты также могут подготовить по результатам перепланировки технический план, который нужен для внесения информации об объекте в ЕГРН», — рассказал генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.