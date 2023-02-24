Техпаспорт БТИ после перепланировки москвичи смогут получать быстрее

«Пока мы запустили проект в двух округах — ЮАО и ЗАО. Опция доступна для несложных перепланировок, которые оформляются по эскизу, без разработки проектов и технических заключений о безопасности и допустимости работ. Если нововведение будет востребовано, то в будущем будем расширять взаимодействие и распространять опыт на другие округа столицы, а также на более сложные случаи», — рассказал Максим Гаман.