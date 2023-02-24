В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
16 минут назад

Техпаспорт БТИ после перепланировки москвичи смогут получать быстрее

Mos.ruиещё 1

Получить акт о завершенной перепланировке и техпаспорт БТИ в Москве станет проще и быстрее. Московское государственное бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и Государственная жилищная инспекция столицы (Мосжилинспекция) запустили пилотный проект, в рамках которого специалисты ведомств совместно обследуют квартиры после завершения строительных работ. Это позволит сократить срок получения акта о завершенной перепланировке и подготовки документов технического учета с 20 до 12 рабочих дней. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Техпаспорт БТИ после перепланировки москвичи смогут получать быстрее
Фото: Mos.ruMos.ru

Механизм совместного обследования включает несколько шагов. После выполнения ремонтных работ заявитель обращается в Мосжилинспекцию, где ему предлагают одновременно с актом о завершенной перепланировке подготовить технический паспорт. При согласии клиент оформляет заказ, а представитель жилищной инспекции совместно со специалистом МосгорБТИ осматривают объект и проверяют соответствие выполненных работ эскизу перепланировки, предоставленной заявителем. Если данные совпадают, Мосжилинспекция направляет в МосгорБТИ акт о завершенной перепланировке помещения, а в техническую документацию вносят актуальные данные. Готовый техпаспорт заявитель получает в МосгорБТИ.

Видео дня

«Пока мы запустили проект в двух округах — ЮАО и ЗАО. Опция доступна для несложных перепланировок, которые оформляются по эскизу, без разработки проектов и технических заключений о безопасности и допустимости работ. Если нововведение будет востребовано, то в будущем будем расширять взаимодействие и распространять опыт на другие округа столицы, а также на более сложные случаи», — рассказал Максим Гаман.

Раньше специалисты Мосжилинспекции и МосгорБТИ обследовали объект последовательно, причем согласование в каждом ведомстве занимало около 10 рабочих дней. Благодаря новому проекту общий срок удалось сократить практически вдвое.

Сегодня в рамках межведомственного взаимодействия уже рассмотрено несколько десятков обращений. Проведенные перепланировки согласованы, а заявители получили актуальные документы технического учета.

«Основной целью сотрудничества является упрощение процедуры согласования проведенной перепланировки и наполнение базы МосгорБТИ актуальными данными. По желанию заказчика наши специалисты также могут подготовить по результатам перепланировки технический план, который нужен для внесения информации об объекте в ЕГРН», — рассказал генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев.

Новости Москвы,Максим Гаман,Александр Кинев,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий